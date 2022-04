Kardif traži 95 miliona evra od Nanta zbog ispadanja iz lige

Prošlo je više od tri godine od smrti fudbalera Emilijana Sale, koji je stradao u avionskoj nesreći na letu od Nanta do Kardifa, gdje je trebalo da potpiše ugovor. On je tada karijeru trebalo da nastavi u redovima Kardifa iz kojeg su podnijeli je zahtjev za kompenzaciju zbog ispadanja iz Premijer lige te sezone izračunavši da je klub to koštalo 95 miliona evra.

Taj slučaj i njegovo ime se još provlače po medijima, jer Kardif i Nant vode sudsku bitku oko novca, koji je velški klub već uplatio francuskom na ime obeštećenja (oko 17 miliona evra) i traži da se taj novac vrati, što Nant odbija.

Kardif je sada otišao i korak dalje. Podnio je zahtjev za kompenzaciju zbog ispadanja iz Premijer lige. Klub traži da kompenzaciju plati – Nant, koji je smatraju u Kardifu odgovoran za Salinu smrt, jer je let te kobne noći, 21. januara 2019. godine, organizovao igračev agent, Vili Mekej, u ime Nanta.

Kardif je sezonu 2018/2019. završio samo dva boda ispod Brajtona, koji je ostao u ligi, a klub smatra da bi Salini golovi donijeli razliku i bili ključni za spas.

O zahtjevu/tužbi Kardifa za kompenzaciju raspravljaće Sud za sportsku arbitražu u Lozani (CAS). Kardif smatra da ima osnova za tužbu jer ukazuju na primjer Karlosa Tevesa i Havijera Maskerana iz 2007. godine.

Tada je procjenjeno da je Vest Hem prekršio pravilo o vlasništvu treće strane, odnosno klub nije platio obeštećenje njihovom klubu, već njihovoj agenciji kada je potpisao ugovor sa Argentincima, koji su im pomogli da izbjegnu ispadanje u sezoni 2006/2007.

Šefild junajted, koji je ispao iz lige, tražio je oduzimanje bodova Vest Hemu, ali je na kraju dogovoreno da Vest Hem plati kompenzaciju od oko 31,5 miliona evra.

