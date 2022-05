Kežman o SMS-u: To je izmišljotina, nisam davao intervju u skorije vreme

Bliži se ljeto i ponovo je jedna od glavnih transfer tema u Italiji to gdje će od sljedeće sezone igrati fudbaler Lacija Sergej Milinković-Savić.

Srpski reprezentativac gotovo svake godine se "seli" kroz medije u različite evropske klubove, ali nekako, na kraju uvijek ostane u Laciju gdje završava i ovu sezonu.

Ovog puta, deluje da je Lacio konačno dao dozvolu za njegov odlazak, a mediji na "čizmi" uveliko licitiraju sa imenima.

Veći broj sajtova prenio je izjavu njegovog menadžera Mateje Kežmana kojom on potvrđuje da Milinković-Savić želi da pređe u Mančester junajted i da su pregovori u toku. On se u međuvremenu oglasio i dao izjavu za "Tutojuve" gde je ljutito poručio da je to laž i da mjesecima unazad nije davao nikakve intervjue.

"To je sve izmišljotina, nisam davao intervju u skorije vreme. Neki novinari su neverovatni... Besan sam! To je nepoštovanje Lacija, Sergeja i mene", rekao je Kežman.