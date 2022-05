Klop: Liga nacija je jedna od najsmješnijih ideja u fudbalu

Trener Liverpula Jirgen Klop na konferenciji za medije kritikovao je Ligu nacija. Naticanje koje nema veliku rezultatsku važnost za reprezentacije uvedeno je kako bi se prijateljske utakmice učinile bar malo zanimljivijima.

Klopu se to ne sviđa jer smatra da su igrači preopterećeni, a rekao je to i predsjedniku UEFA-e u nedavnom razgovoru.

"Mislim da je Liga nacija jedna od najsmješnijih ideja u nogometu, rekao sam to Čeferinu. Igrači u jednoj sezoni igraju ukupno 70 utakmica za klub i za reprezentaciju. Nekad dođu i do broja od 75, što je za mene ludo. I onda moraju još igrati Ligu nacija jer, eto, postoji i taj turnir. Preferisao bih da UEFA uzme više novca od zarade od finala Lige prvaka, ali da onda izbaci Ligu nacija. To bi bilo moje rješenje", rekao je Klop.

(Index)