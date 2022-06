Klop: Nunjez će oduševiti navijače Liverpula

Menadžer Liverpula Jirgen Klop vjeruje da će urugvajski napadač Darvin Nunjez oduševiti navijače ekipe sa "Enfild rouda", prenose britanski mediji.

"Igra bez straha, moćan je. Znam da će oduševiti naše navijače", rekao je Klop.

Nunjez je sa Liverpulom potpisao šestogodišnji ugovor u vrednosti od 100 miliona evra.

Bivši napadač Benfike će u londonskom klubu da nosi dres sa brojem 27.

"Uzbuđenje je obostrano, njegovo i naše, što čini ovaj odnos sjajnim. On misli da mu odgovaramo i mi vjerujemo da nam on odgovara - pa hajde da to uradimo", zaključio je menadžer Liverpula.