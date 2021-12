Klop: Rotiraću, slijede teški mečevi

Menadžer Liverpula Jirgen Klop najavio je da će promijeniti tim za meč sa Milanom.

"Crvene" očekuje čak pet utakmica u rasponu od 14 dana i njemački stručnjak je naglasio da će morati da kombinuje igrače.

Liverpul je već obezbijedio plasman u nokaut fazu Lige šampiona, pa će na gostovanju Milanu izvesti drugačiji tim od onog za vikend na gostovanju Vulvsima.

"Moramo da rotiramo, to je jasno. Uvijek je tako, stavljate one koji su svježiji. To je ideja, ne mogu da otkrijem ko će igrati, ali ne možemo sve ni da promijenimo. Ne mogu da počnem sa devetoricom, to je nemoguće", našalio se Klop.

On je svijestan kakav napor očekuje njegove igrače pošto slijede mečevi sa Aston Vilom, Njukaslom, Totenhemom, Lidsom, Lesterom i Čelsijem u narednih mjesec dana.

"Videćemo da li će Salah igrati, ali igrači razumiju situaciju. Želimo da sastavimo najbolji sastav za situaciju u kojoj smo. Imamo pet mečeva u 14 dana", dodao je njemački stručnjak.

Očekuje se da Klop odmori bar sedmoricu igrača, dok su van stroja zbog povreda Adrijan, Harvi Eliot, Kertis Džons, Džo Gomez, Roberto Firmino i Nabi Keita.

Džejms Milner je pod suspenzijom jer je nakupio tri žuta kartona.

(b92)