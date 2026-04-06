Bosna i Hercegovina senzacionalno se kvalifikovala na Svjetsko prvenstvo, pobijedivši prvo Vels, a zatim i Italiju u baražu za Mundijal.

Utakmicu u Zenici protiv Azura obilježio je između ostalih i Haris Tabaković (31) koji je BiH donio željeno poravnanje (1:1) u finišu meča, a isti igrač je kasnije iz penala još jednom savladao Đanluiđi Donarumu.

Česitka od supruge

Nakon posljednjeg zvižduka, barem je jedna žena plakala od radosti na stadionu u Zenici. Harisova najveća podrška bila je supruga Sabrina Tabaković ex Rosopulo koju ćemo sigurno vidjeti i na Mundijalu ovoga ljeta.

„Ljubavi moja, čestitam. Toliko si naporno radio i borio se za ovaj trenutak i beskrajno sam ponosna na tebe. Volim te svim srcem. Svjetsko prvenstvo '26, stižemo", napisala je njemačka manekenka rođena u Minhenu nakon velike pobjede BiH nad Italijom.

Vjenčali se 2024.

Haris i Sabrina zaručili su se 2023. godine u Beču, a vjenčali 2024. Tabaković je u to vrijeme igrao za Hertu i postao je vitalni dio povratka ekipe u Bundesligu te sezone. Odmah nakon vjenčanja, napadač je potpisao ugovor s Hofenhajmom.

„Udala sam se za ljubav svog života“, ovako je Sabrina svojim pratiteljima objavila promjenu statusa veze.

Uspješna u modelingu

Inače, Sabrina je profesionalna manekenka. Već dugi niz godina niže uspjehe u svijetu modelinga od Pariza do Njujorka. Sarađuje s jednom od najpoznatijih modnih agencija na svijetu “Look Models International“.

Snimala je za brojne poznate brendove, odskočna daska u karijeri bilo je učešće u “Germany's Next Topmodel“ 2017. godine, gdje se plasirala među 30 najboljih takmičarki.

Tabaković koji je karijeru počeo u omladinskim kategorijama Jang Bojsa, igrao još za Vil, Grashopers te Debrecin i Diosgjor u Mađarskoj, A. Lustenau i bečku Austriju. Zatim je prešao u Hertu, a potom i Hofenhajm. Danas blista u dresu Borusije Menhengladbah za koju je ove sezone postigao 13 golova. Za BiH ima 10 nastupa i četiri pogotka.