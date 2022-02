Koliko klubovi troše: BiH nije ni kap u fudbalskom moru

Kad god neka opservatorija objavi istraživanje koliko fudbalski klubovi troše i zarađuju na ime transfera, bh. fudbal dobije šamar i postane svjestan koliko je mali na svjetskoj fudbalskoj mapi.

Internacionalna opservatorija CIES iz švajcarskog Nojšatela ponovo se pozabavila potrošnjama klubova pet najjačih liga Evrope. CIES je uporedio cifre uložene u nove igrače u proteklih deset godina i one dobijene od prodaje istih u datom periodu, te je tako došao do brojke koja označava balans poslovanja na fudbalskoj pijaci.

Ono što je važno napomenuti jeste da se ne radi o podacima sa Transfermarkta. CIES je iznose transfera provjeravao iz više izvora, a u konačnu cifru je uključio i eventualne bonuse.

Stotine miliona evra troše se iz prelaznog roka u prelazni rok, a ono što može da se vidi na vrhu tabele s izrazito negativnim balansom, i to većim od milijardu evra, je engleski velikan Mančester junajted. Engleski klubovi su tradicionalno najveći potrošači i na vrhu po plaćanju je Mančester Siti, koji je za 10 godina na nove fudbalere dao skoro 1,7 milijardi evra.

Prema njihovim podacima, 14 klubova je potrošilo preko milijardu evra i osim Sitija tu su Barselona, Čelsi, Mančester junajted, Juventus, PSŽ, Real Madrid, Liverpul, Atletiko Madrid, Inter, Arsenal, Monako, Totenhem i Roma.

Kada je u pitanju zarada, tu je na prvom mjestu Čelsi, koji je na ime transfera prihodovao 1,2 milijarde evra. Ono što je posebno zanimljivo - samo dva kluba su po zaradi preskočila milijardu. Društvo londonskim "plavcima" pravi Monako.

Kada uporedimo potrošnju i prodaju dolazimo do pomenutog podatka da je Junajted u minusu preko milijardu evra. Tim s "Old Traforda" je jedini koji je prešao tu magičnu cifru, a na korak do nje su Siti i PSŽ. Postoji naravno i druga strana medalje... Među klubovima koji su u plusu najbolji je Lil (349 miliona). Ovaj francuski klub je jedini koji ima plus preko 300 miliona, a samo Lion i Đenova imaju zaradu preko 200 miliona evra.

Naravno, svi smo svjesni da bh. klubovi ne mogu da budu ni blizu ovih cifara, ali je poražavajuće i to da se ne može ni približno držati korak niti sa klubovima iz Hrvatske i Srbije.

S obzirom na to da je CIES istraživao samo klubove iz pet najjačih liga, za ostale podatke smo zavirili u "Transfermarkt.de". Naravno, kolovođa u regionu je Dinamo, koji nema konkurenciju. Višestruki prvak Hrvatske je od prodaje igrača zaradio 243.530.000 evra, a u isto vrijeme je potrošio 68.280.000, što znači da su u plusu 175.250.000 evra. Najbliži mu je Partizan, koji je u posljednjih 10 godina od prodaje inkasirao 89.970.000 evra, a u isto vrijeme je potrošio 12.850.000. Konačni plus je 77.120.000 evra, što je više nego duplo manje od Dinama.

Kada gledamo samo iznos prodaje, on je skoro tri puta manji, što govori koliki je jaz između Dinama i ostalih klubova regiona. Iz Partizana ide Crvena zvezda, koja je inkasirala 85.901.000, a za to vrijeme potrošila 32.531.000. Posljednji klub nekadašnje velike četvorke Hajduk iz Splita od prodaje je bogatiji za 74.050.000, a u isto vrijeme su potrošili 7.017.000 evra.

Sad dolazimo do onog čime može da se pohvale klubovi M:tel Premijer lige BiH... Sa regionom smo uporedili bilans po mnogo čemu četiri najpopularnija kluba: Sarajeva, Borca, Željezničara i Zrinjskog.

Ono što posebno upada u oči je to da bh. klubovi nikako ili skoro nikako ne plaćaju obeštećenja. Za 10 godina Sarajevo je potrošilo 203.000, Zrinjski 60.000, Željezničar 30.000, a Borac 24.000 evra. Već tu se vidi koliko oni najbolji klubovi u BiH zaostaju za liderima u Srbiji i Hrvatskoj. Prodaja je išla nešto bolje, pa je Sarajevo inkasiralo najviše, i to 5.430.000, prati ga Željo sa 3.320.000, Zrinjski je zaradio 1.435.000, dok je Borac bogatiji za 950.000 evra.

Tu je i podatak da je samo jedan igrač iz BiH prodat za preko milion evra i radi se o Gojku Cimirotu, koji je Sarajevo zamijenio PAOK-om u ljeto 2015. za 1,3 miliona evra. Od tada je prošlo skoro sedam godina i ne vidi se neki pomak u tom segmentu niti ima naznake da bi nešto uskoro moglo da se promijeni.

Poslovanje bh. klubova (u evrima)

Sarajevo Sezona potrošili zaradili 2012/13. 13.000 100.000 2013/14. 25.000 150.000 2014/15. 0 215.000 2015/16. 0 1.680.000 2016/17. 75.000 375.000 2017/18. 0 1.020.000 2018/19. 0 0 2019/20. 50.000 230.000 2020/21. 40.000 710.000 2021/22. 0 950.000 Ukupno: 203.000 5.430.000

Zrinjski Sezona potrošili zaradili 2012/13. 10.000 0 2013/14. 0 0 2014/15. 25.000 200.000 2015/16. 0 0 2016/17. 0 0 2017/18. 0 500.000 2018/19. 0 485.000 2019/20. 0 200.000 2020/21. 0 50.000 2021/22. 25.000 0 Ukupno: 60.000 1.435.000

Borac Sezona potrošili zaradili 2012/13. 0 0 2013/14. 0 0 2014/15. 0 150.000 2015/16. 0 95.000 2016/17. 9.000 0 2017/18. 0 0 2018/19. 0 5.000 2019/20. 0 0 2020/21. 15.000 500.000 2021/22. 0 200.000 Ukupno: 24.000 950.000

Željezničar Sezona potrošili zaradili 2012/13. 0 50.000 2013/14. 0 0 2014/15. 0 300.000 2015/16. 0 1.120.000 2016/17. 0 150.000 2017/18. 0 300.000 2018/19. 0 600.000 2019/20. 30.000 550.000 2020/21. 0 250.000 2021/22. 0 0 Ukupno: 30.000 3.320.000

Najveći potrošači (u evrima) Mančester Siti 1.699.000.000 Barselona 1.630.000.000 Čelsi 1.614.000.000 Mančester junajted 1.545.000.000 Juventus 1.542.000.000

Najviše zaradili (u evrima) Čelsi 1.201.000.000 Monako 1.104.000.000 Atletiko Madrid 995.000.000 Real Madrid 984.000.000 Juventus 981.000.000

Najveći gubitaši (u evrima) Mančester junajted -1.075.000.000 Mančester Siti -984.000.000 Pari Sen Žermen -941.000.000 Barselona -650.000.000 Arsenal -583.000.000

Najveći profiteri (u evrima) Lil +349.000.000 Lion +247.000.000 Đenova +200.000.000 Udineze +172.000.000 Atalanta +162.000.000

Lideri regiona (u evrima)

Dinamo Zagreb Zarada 243.530.000 Potrošnja 68.280.000 Balans +175.250.000

Partizan Zarada 89.970.000 Potrošnja 12.850.000 Balans +77.120.000

Crvena zvezda Zarada 85.901.000 Potrošnja 32.531.000 Balans +53.370.000

Hajduk Zarada 74.050.000 Potrošnja 7.017.000 Balans +67.033.000