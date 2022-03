Kristijano Ronaldo lažirao povredu?

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo ponovo je našao način da bude u centru pažnje. Englski mediji sumnjaju da je sjajni napadač Mančester junajted lažirao povredu i otputovao u Portugal kada je mu je menadžer Ralf Ragnik rekao da će derbi protiv Mančester Sitija početi sa klupe.

U jednom od najvećih svjetskih derbija Siti je slavio s 4:1, ali je glavna vijest bilo to što Ronaldo nije ni na klupi. Kada su iz Junajted objavili da Ronaldo nije u konkurenciji za gradski derbi na "Etihadu" svi su ostali iznenađeni pa čak i fudbaleri "crvenih đavola".

Službeno objašnjenje je da se radi o povredi kuka, ali engleski mediji nisu baš povjerovali u tu priču. Ronaldo već neko vrijeme ne skriva koliko je nezadovoljan stanjem na "Old Trafordu", a mediji su pisali i to da je u svlačionici poveo pobunu protiv Ragnika. Nakon što mu je menadžer rekao da će meč početi sa klupe on se iznenada povredio.

"Moram da vjerujem klupskoj medicinskoj službi. Ljekar me je u petak obavjestio da Ronaldo ne može da trenira zbog problema sa fleksorom kuka, isto je bilo i u subotu i zbog toga nije bio dio ekipe“, rekao je Rangnik.