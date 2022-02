Krupa ubjedljiva protiv Posušja

Fudbaleri Krupe savladali su Posušje s 4:0 u trećem kontrolnom meču na pripremama u Međugorju. Strijelci u ubjedljivoj pobjedi jesenjeg prvaka M:tel Prve lige RS bili su Ljubiša Nikodinović, Slobodan Đekić, Danilo Vukčević i Branko Rosić.

Ovo je timu iz Krupe na Vrbasu bio treći kontrolni meč u Međugorju, a ukupno peti u sklopu priprema za nastavak sezone. Do sada su savladali još Čapljinu (2:1) i Goricu (8:0), dok su poraženi od Zrinjskog (0:3), a remizirali su sa Laktašima (0:0). Do kraja priprema u Međugorju bi trebalo da odigraju još jedan kontrolni meč i to protiv GOŠK-a (18. februar).

Nakon 15 kola u prvom dijelu sezone Krupa je prva na tabeli sa 36 bodova i imaju dva više od prvog pratioca Sloge iz Doboja. Tim trenera Vladimira Ilića jedan je od glavnih kandidata za šampionsku krunu i samim tim i povratak u M:tel Premijer ligu BiH.