Kup BiH: Borac nakon penala bez polufinala

Fudbaleri Borca nisu se plasirali u polufinale Kupa BiH pošto su nakon jedanaesteraca eliminisani od Tuzla Sitija. Četa trenera Husrefa Musemića je na kraju slavila s 4:3. Junak gostiju bio je golman Neres Fejzić koji je odbranio dva penala.

Prava drama viđena je na Gradskom stadionu u Banjaluci. Gosti su nakon 90 minuta slavili s 2:1, dok je "crveno-plava" ekipa u prvom meču četvrtfinala slavila s 1:0 pa su pobjednika odlučili penali.

Što se tiče 90 minuta igre Borac je poveo u prvom poluvremenu pogotkom Milana Vušurovića u 10. minutu i prednost je imao sve do sredine drugog poluvremena kada su gosti u kratkom periodu postigli dva gola. Prije nego što je Tuzla siti izjednačio Banjalučani su imali nekoliko dobrih prilika da riješe pitanje pobjednika, ali nisu uspjeli da postignu pogodak. Gosti su do poravnanja došli u 69. minutu preko Mirzada Mehanovića, a preokret je sedam minuta kasnije donio Emilio Nsue. Na kraju su gosti do polufinala došli boljim izvođenjem penala.

Fudbaleri Sarajeva su nastavili put ka odbrani trofeja pošto su u četvrfinalu eliminisali Slobodu iz Tuzle. U revanšu na "Tušnju" nije bilo pogodaka (0:0), a "bordo" tim je do polufinala došao zahvaljujući pobjedi od 2:0 iz prvog meča iz Sarajeva.

Fudbaleri Igmana iz Konjica su na svom terenu pobijedili Zvijezdu sa 3:1 i tako sa ubjedljivih 6:1 plasirali se među četiri najbolja tima. Igman je iz prve utakmice imao veliku prednost jer je za zelenim stolom taj meč registrova sa 3:0 zbog propusta Zvijezde s golmanom Azurom Aljkanovićem koji nije imao pravo nastupa, a igrao je.