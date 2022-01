Lampard novi menadžer Evertona

Legenda Čelsija Frenk Lampard novi je menadžer ekipe Evertona.

Poslije višednevnih pregovora, klub sa Gudisona je konačno potvrdio da će Lampard preuzeti kormilo "karamela".

On je na kormilu premijerligaša iz Liverpula naslijedio Rafu Beniteza kojem je nedavno uručen otkaz poslije serije loših rezultata.

Lampard, koji je bez posla godinu dana, poslije otkaza u Čelsiju, potpisao je ugovor do 2024. godine.

"Velika je čast voditi klub veličine i tradicije koju ima Everton. Gladan sam da što prije počnem. U priči sa vlasnikom i direktorima prepoznao sam njihovu strast i ambiciju i nadam se da su oni prepoznali moju. Strast se osjeća i kod navijača i to je ekstremno važno", izjavio je Lampard.

Poslije turbulentne polovine sezone, očekuje ga težak posao.

Everton poslije 20 odigranih mečeva je na čak 16. poziciji, sima samo četiri boda više od Njukasla koji je u opasnoj zoni.

| Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager.