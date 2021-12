Liverpul izbacio Milan, Grizman heroj u Portu

Fudbaleri Liverpula savladali su Milan na gostovanju sa 2:1 u okviru grupe B Lige šampiona i tako ostvarili maksimalan učinak u grupi od šest pobjeda u šest mečeva.

Do prednosti od 1:0 je ipak prvi došao Milan u 29. minuti. Zbrka je nastala nakon kornera, lopta se odbila do Fikaja Tomorija koji nije imao težak posao iz neposredne blizine. Liverpul je do izjednačenja 1:1 stigao u 36. minuti, a strijelac je bio Mohamed Salah. Liverpul je do pobjede od 2:1 stigao u 55. minutu, kada se nakon jednog odbitka najbolje snašao Divok Origi i donio svim pobjedu.

U okviru ove grupe u kojoj nije bilo poznato ko će pored Liverpula u osminu finala, dalje je prošao Atletiko Madrid, pobjedom na gostovanju kod Porta od 3:1.

Strijelac prvog pogotka bio Antoan Grizman u 56. minuti, da bi na 2:0 povisio Anhel Korea u 90. minuti. Rezultat na 3:0 povisio je Rodrigo De Paul u 90+2 minuti. Konačan rezultat meča 3:1 postavio je Serhio Oliveira u 90+5 minuti.

U ostalim mečevima postignuti su sljedeći rezultati:

Grupa A

PSŽ – Klub Briž 4:1

Lajpcig – Mančester Siti 2:1

Grupa C

Ajaks – Sporting 4:2

Borusija Dortmund – Bešiktaš 5:0

Grupa D

Real Madrid – Inter 2:0

Šahtjor – Šerif 1:1