Ljekari se bore za život bivšeg fudbalera Real Madrida

Bivši fudbalski reprezentativac Kolumbije i igrač Real Madrida i Napolija Fredi Rinkon imao je tešku saobraćajnu nezgodu i kako prenose svjetski mediji ljekari se bore za njegov život.

On je nezgodu imao u Kolumbiji i kako pišu mediji u bolnicu je prebačen sa teškim povredama glave te da je situacija kritična.

Rinkon je u automobilu bio sa još tri osobe kada je na njih naletio autobus. Osim njega sa povredama su u bolnici završile još tri osobe među kojima je i vozač autobusa. Po svemu sudeći krivac za nezgodu je vozač automobila koji je prema pisanju medija prošao kroz crveno na semoforu. Rinkon je bio jedan od putnika.

Rinkon je u bogatoj karijeri igrao za nekoliko kolumbijskih i brazilskih klubova, a u Evropi je bio član Napolija i Real Madrida. Vezista je za reprezentaciju odigrao 85 utakmica i postigao je 17 pogodaka. Između ostalog je sa Kolumbijom je nastupio na tri Svjetska prvenstva i to 1990. u Italiji, 1994. u SAD i 1998. u Francuskoj.

Former Real Madrid star Freddy Rincon fighting for his life in hospital after horror car crashhttps://t.co/TIWSpq95X6 pic.twitter.com/6DN1UNL2VK