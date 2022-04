Majka autističnog dječaka: Džejk ne želi da vidi Ronalda

Sara Keli, majka 14-godišnjeg dječaka kojem je fudbaler Mančester junajteda Kristijano Ronaldo izbio mobilni telefon iz ruke nakon poraza od Evertona, odbila je poziv Portugalca da dođu na stadion "Old Trafford", piše "Daily Mail".

Svog sina Džejka Hardinga, koji boluje od autizma, prvi put je odvela na "Gudison Park" gdje je Everton dočekao i pobijedio Junajted.

Dječak je snimao odlazak igrača sa terena, a Ronaldo je optužen da mu je izbio telefon iz ruke i da ga je tom prilikom povredio. Engleska policija je saopštila da pregledava snimke kako bi utvrdila da li je jedan od najboljih fudbalera svih vremena ikada počinio taj prekršaj.

Keli je izjavila da su je kontaktirali Mančester junajted i Ronaldov predstavnik, ali ona nije zadovoljna njihovom reakcijom.

"Junajted je užasno reagovao, to je samo pogoršalo stvar", rekla je ona i dodala:

"Kada bi nas neko napao na ulici i onda zamolio da odemo na večeru, ne bismo htjeli. Zašto bismo to učinili, samo zato što je on Kristijano Ronaldo? Kao da mu dugujemo uslugu. Ali ne, ne dugujemo. Ljubazno smo odbili ponudu da odemo na stadion Junajteda jer Džejk tamo ne želi da ide i ne želi da vidi Ronalda. To nisu moje riječi, to su riječi mog sina".

Podsjetimo, Ronaldo se nakon incidenta izvinio putem "Instagrama".

This is a grown 37 year old “professional” smacking a fan’s (a kid) phone out of his hand…The professional is getting paid to perform while the fan is paying to support and cheer on his team. Cristiano Ronaldo is and has been finished on the elite level. B*llend. pic.twitter.com/YhvZzcGulU