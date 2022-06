Mančester junajted počeo pregovore sa Eriksenom

Engleski fudbalski gigant Mančester junajted započeo je danas pregovore sa danskim reprezentativcem Kristijanom Eriksenom, prenio je britanski Atletik.

Dancu ugovor sa Brentfordom ističe 30. juna i on bi, ukoliko do dogovora sa Mančesterom dođe, na Old Traford stigao kao slobodan igrač.

"Imam različite ponude i opcije, koje trenutno razmatramo, a onda ćemo donijeti odluku. Volio bih ponovo da igram u Ligi šampiona, znam koliko je to zabavno, ali to nije krucijalno za mene", izjavio je Eriksen.

Prije godinu dana Kristijan Eriksen bio je klinički mrtav nekoliko minuta, pošto se 12. juna srušio na travu na meču Evropskog prvenstva između Danske i Finske usljed jakog srčanog udara.

Nakon toga je raskinuo ugovor sa Interom, trenirao sa rezervama Ajaksa, a onda u januaru 2022. potpisao kratkoročan ugovor sa Brentfordom.