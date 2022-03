"Marka" objavila plate fudbalera u najjačim ligama, Vlahović u vrhu Serije A

Plate fudbalera vječita zanimacija navijača širom svijeta. Španska "Marka" objavila je listu najplaćenijih fudbalera u pet najjačih liga Evrope iz čega se vidi da je Nejmar najplaćeniji, te da Geret Bejl ima platu koja ne odgovara ni blizu njegovim partijama. Srpski fudbaler Dušan Vlahović je među najplaćenijim u Italiji, ali nije ni blizu evropskog vrha.

Cifre koje je objavila "Marka" su u bruto iznosu i to znači da toliko koštaju klubove, a na njihove bankovne račune legne iznos umanjen za porez.

Premijer liga

Kada govorimo o Engleskoj u oči upada to da Mančester junajted ima četiri među pet najplaćenijih igrača, a daleko su od trofeja. Na "Old Trafordu" se mnogo troši, a to ništa ne donosi

Foto Tanjug/ AP Photo/Luis Vieira

Deset najplaćenijih fudbalera u Premijer ligi u evrima:

Kristijano Ronaldo (Mančester junajted) 31.560.000

Kevin de Brujne (Mančester Siti) 24.720.000

David de Hea (Mančester junajted) 23.300.000

Džejdon Sančo (Mančester junajted) 21.700.000

Rafael Varan (Mančester junajted) 21.133.000

Romelu Lukaku (Čelsi) 20.300.000

Džek Griliš (Mančester Siti) 18.600.000

Rahim Sterling (Mančester Siti) 18.600.000

Engolo Kante (Čelsi) 18.000.000

Pol Pogba (Mančester junajted) 18.000.000

Primera

Iako su ostali bez zvučnih imena poput Kristijana Ronalda i Lionela Mesija Španci se i dalje visoko kotiraju. Bejl je najplaćeniji fudbaler Primere, a daleko je od igrača koji pridonosi rezultatima Real Madrida.

Foto: Tanjug/ David Davies/PA via AP

Deset najplaćenijih fudbalera u Primeri:

Geret Bejl (Real Madrid) 34.000.000

Antoan Grizman (Atletiko Madrid) 30.000.000

Eden Azar (Real Madrid) 30.000.000

Karim Benzema (Real Madrid) 24.000.000

Serhio Buskets (Barselona) 23.000.000

Toni Kros (Real Madrid) 22.000.000

Đordi Alba (Barselona) 20.000.000

Jan Oblak (Atletiko Madrid) 20.000.000

David Alaba (Real Madrid) 20.000.000

Luka Modrić (Real Madrid) 20.000.000

Bundesliga

U Njemačkoj se zna da je Bajern na vrhu i među deset najplaćenijih je devet igrača tima iz Mihhena. Izuzetak je samo kapiten Borusije Dortmund Marko Rojs koji je na devetom mjestu.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Andreas Sćaad

Deset najplaćenijih fudbalera u Bundesligi:

Robert Levandovski (Bajern) 23.000.000

Manuel Nojer (Bajern) 20.000.000

Liroj Sane (Bajern) 20.000.000

Tomas Miler (Bajern) 20.000.000

Džošua Kimih (Bajern) 20.000.000

Lukas Ernandez (Bajern) 18.000.000

Leon Gorecka (Bajern) 18.000.000

Kingsli Koman (Bajern) 17.000.000

Marko Rojs (Borusija D.) 12.000.000

Alfosno Dejvis (Bajern) 11.250.000

Serija A

Što se tiče Italijana liga nije atraktivna kao prije dvadeset i kusur godina i teško je privući neke od najpoznatijih svjetskih imena. Četvorica najplaćenijih nose dres Juventusa, a među njima je Vlahović koji bi mogao da postane najplaćeniji na Čizmi ukoliko ode Paulo Dibala.

Foto: Tanjug/ Marco Alpoži/LaPreše via AP

Deset najplaćenijih fudbalera u Seriji A:

Paulo Dibala (Juventus) 13.510.000

Dušan Vlahović (Juventus) 12.950.000

Vojčeh Ščesni (Juventus) 12.030.000

Leonardo Bonuči (Juventus) 12.030.000

Lautaro Martinez (Inter) 11.100.000

Aleks Sandro (Juventus) 11.100.000

Kalidu Kulibali (Napoli) 11.100.000

Matijs de Liht (Juventus) 10.480.000

Alesio Romanjoli (Milan) 10.180.000

Hakan Čalhanoglu (Inter) 9.250.000

Liga 1

Pari Sen Žermen već deceniju upumpava novac sa Bliskog istoka kako bi formirao tim sposoban da osvoji Ligu šampiona, ali za sada ništa od toga. Nejmar je najplaćeniji i svih deset fudbalera na vrhu igra na "Parku prinčeva".

Foto: Tanjug/ AP Photo/Daniel Cole

Deset najplaćenijih fudbalera u Ligi 1:

Nejmar (PSŽ) 48.996.000

Lionel Mesi (PSŽ) 40.500.00

Kilijan Embape (PSŽ) 26.400.000

Markinjoš (PSŽ) 14.400.000

Marko Verati (PSŽ) 14.400.000

Ašraf Hakimi (PSŽ) 12.996.000

Kejlor Navas (PSŽ) 12.000.000

Anhel di Marija (PSŽ) 11.400.000

Žoržinjo Vajnaldum (PSŽ) 10.992.000

Đanluiđi Donaruma (PSŽ) 10.992.000