Mekgregoru nije puno tri milijarde funti: Hajde da ga kupimo

Bez dileme Čelsi je u ovom trenutku glavna tema u Engleskoj. Vlasnik kluba Roman Abramovič će prodati "plavce", a među potencijalnim kupcima je i MMA borac iz Irske Konor Mekgregor.

Navodno Abramovič traži oko tri milijardi funti za aktuelnog šampiona Evrope i svijeta, a bivši UFC šampion je kandidaturu za kupovinu kluba istakao preko društvenih mreža.

"Želim da istražim ovo", napisao je Mekgregor na "Twitter-u", a jasno se vidi da je nekome poslao poruku "Čelsi na prodaju za tri milijarde? Hajde da ga kupimo".

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7