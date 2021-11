Mesi: Rado bih se vratio u Barsu, Ronaldo istorijska uspomena

Lionel Mesi pričao je za špansku "Marku" o PSŽ, Barseloni, Ronaldu, Mbapeu, Ćaviju...

Mesi je ljetos poslije 17 godina napustio "Kamp Nou" i preselio se na "Park prinčeva".

Tamo su ga već dočekale "superzvijezde poput Nejmara da Silve, Kilijana Mbapea, Anhela di Marije, Marka Veratija, a pridružili su mu se Serhio Ramos i Đanluiđi Donaruma.

Mesi je želio da završi karijeru u Barseloni, ali se finansijska situacija u katalonskom gigantu toliko zakomplikovala da klub nije mogao da registruje Mesija ni sa upola manjom platom.

"Rečeno mi je da mi ne mogu obnoviti ugovor i da ne mogu ostati. Ne morate tražiti više krivaca, ne morate opet gledati šta se dogodilo. Ostaću pri onome što su mi rekli", ponovio je Mesi razloge odlaska iz Barse.

Tvrdi da će se jednog dana vratiti u Barselonu, klub svog života.

"To je moj dom i tamo ću živjeti. Ako mogu doprinijeti i pomoći klubu, rado bih se vratio".

Rekao je da se potpuno adaptirao na život u Parizu.

"Potpuno sam se adaptirao nakon što smo ušli u naš novi dom i nakon što su djeca krenula u školu. Mnogo sam putovao u Argentinu jer smo imali kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo. Zbog toga nisam imao kontinuitet u PSŽ-u. Ali u životu sam se dobro snašao. Lakše je nego smo u početku zamišljali. Razmišljali smo o tome koliko će djeci biti teško. Na kraju su se oni najbrže prilagodili. Već idu u školu i sigurno će vrlo brzo naučiti francuski. Sve to je dalo veliki mir meni i supruzi".

PSŽ je jedan od najvećih favorita za osvajanje Lige šampiona.

"Svi pričaju da smo veliki favoriti i neću reći da to nije tako, ali ipak nam trebaju još neke stvari da budemo baš moćna i jaka ekipa. Moramo se posložiti kao tim. Imamo prednost što imamo sjajne igrače koji to mogu postići. Nismo jedini, ima i drugih klubova. Liga šampiona je teško takmičenje i to je čini toliko lijepom i posebnom", rekao je Mesi.

Govorio je i o svom velikom rivalu Kristijanu Ronaldu, koji se u međuvremenu vratio u Mančester junajted.

"On je već poznavao klub, ali to je bilo u drugoj fazi. Sada se prilagodio na impresivan način. Od početka je kao i uvek postizao golove i nije imao problema s prilagođavanjem. U Premijer ligi im ne ide tako dobro, ali je to teško i izjednačeno takmičenje u kojem se sve može preokrenuti. Prošlo je mnogo vremena otkako ne igramo u istoj ligi. Takmičili smo se pojedinačno i timski za iste ciljeve i bila je to lijepa pozornica za nas, ali i za ljude jer su uživali. Lijepa je to uspomena koja će ostati u istoriji fudbala".

Mesi je potom objasnio kako mu je u svlačionici PSŽ-a.

"Imao sam sreću da sam došao u svlačionicu s vrlo dobrim igračima i vrlo dobrim ljudima, to je najvažnije. Moje prilagođavanje je bilo vrlo brzo. Na početku je bilo čudno. S jedne strane postoji problem preseliti se na novo mjesto nakon toliko godina na istom mjestu, ali s druge strane bilo je vrlo lako jer sam poznavao mnogo igrača i tamo se dosta govori španski".

U PSŽ je stigao i bivši Realov kapetan Serhio Ramos, Mesijev dugogodišnji rival iz La Lige.

"Bilo je čudno nakon toliko godina rivalstva. Uvijek smo se poštivali, koliko god bili veliki suparnici. Imati ga za partnera danas je šou. Polako nam se pridružuje i nadamo se da će zaigrati što prije. Poznavali smo se odranije. Ovdje vidim da je vrhunska osoba".

Potom je prokomentarisao i dolazak svog prijatelja Ćavija na mjesto trenera Barselone.

"Barselona prolazi fazu rekonstrukcije ekipe u kojoj ima mnogo mladih igrača. Danas mislim da ima boljih ekipa od Barselone. Iako sada odaju takav utisak, to ne znači da se kasnije neće moći boriti. Moramo uzeti u obzir dolazak Ćavija".

Mesi često razgovara s Ćavijem.

"Prijatelji smo, dijelili smo toliko stvari i otkako je otišao. Ostali smo u kontaktu. Ne sjećam se šta sam mu rekao u poruci kad se vratio u Barselonu, ali čestitao sam mu na novom koraku i želim mu dobro. Siguran sam da će mu to jako dobro ići jer zna mnogo. Uvek želim najbolje Barseloni. Njihov sam navijač, iako ne igram tamo. I tamo u ekipi imam kolege i prijatelje. Situacija u Barseloni me rastužuje, želim im sve najbolje".

Spominje se transfer njegovog saigrača Kilijana Mbapea u Real Madrid.

"Samo on zna šta će učiniti. Mogu samo reći da sam srećan što je ove godine ostao ovdje. On je vrlo važan igrač za nas i za borbu za ciljeve koje imamo. Potpuno je fokusiran na klub. Dalje ne znam šta će biti", rekao je Mesi koji je otkrio da Mbape tečno govori španski.

Na kraju je rekao da će igrati na Mundijalu u Kataru te da vjeruje da je Argentina jedan od favorita za svjetsko zlato.

