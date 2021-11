"Mesi, zar te nije sramota?"

Bivši holandski fudbaler Rafael van der Vart kritikovao je odnos Lionela Mesija prema igri u meču između njegovog Pari Sen Žermena i Mančester sitija.

PSŽ je izgubio u Engleskoj 2:1, poslije preokreta, u derbiju petog kola Lige šampiona.

Parižani su dovođenjem Mesija postali glavni favoriti za osvajanje LŠ ove sezone, ali zbog igara trenutno mnogo stručnjaci sumnjaju da će uspjeti u tome.

Posebna tema je forma Lionela Mesija koji je proteklog vikenda postigao tek prvi gol za PSŽ u Ligi 1, a Van der Vart je kritikovao njegovo (ne)zalaganje protiv Sitija.

"To me zaista žalosti. To je pitanje želje. Mesi na terenu izgleda slabo ako ne postigne gol i ne asistira. Ovu utakmicu je odigrao loše. Kad vidite Ronalda, on se bori i želi da odvede tim na viši nivo. Mesi šeta terenom i pitam se zar ga nije sramota? Počinjem se nervirati zbog toga. On je igrač koji se više nikad neće roditi. Počelo je još kod Kumana, kao da mu se ne igra", rekao je Van der Vart.

Sličan stav ima i bivši engleski reprezentativac Oven Hargrivs, koji smatra da su Mesi i Nejmar pri odlasku sa Etihada "vjerovatno poželjeli da igraju u timu kao što je Siti".

A ugledni francuski sportski dnevnik "Ekip" je Mesijevu igru u Mančesteru ocijenio "četvorkom".

Siti je pobjedom nad PSŽ osvojio Grupu A, kolo prije kraja prve faze LŠ.

