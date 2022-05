Mihajlović trener mjeseca aprila u Seriji A

Srpski fudbalski stručnjak i trener Bolonje Siniša Mihajlović proglašen je za trenera mjeseca aprila u Seriji A.

On je prije nekoliko dana napustio bolnicu u Bolonji gdje je bio na terapiji zbog leukemije, a sada je dobio i veliko priznanje od Serije A.

On je sa saradnicima vodio tim Bolonje preko video zuma iz bolničke postelje, a njegova ekipa nije bila poražena u pet mečeva. Pobjedila je Sampdoriju (2:0) i Inter (2:1), remizirala sa Milanom kao gost (0:0), pa sa Juventusom u Torinu (1:1) i Udinezeom (2:2).

@BolognaFC1909en's warrior on and off the pitch Siniša #Mihajlović is the April #SerieA Coach of the Month!#WeAreCalcio