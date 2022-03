Mijatović: Dva i po mjeseca NATO je bombardovao Beograd, Podgoricu...

Svojevremeno jedan od najboljih fudbalera planete Predrag Mijatović rekao je da je loše što se situacija u Ukrajini prelila i na sport i da sportisti ne bi trebali da budu sankcionisani.

On se u razgovoru za "beIN sports" prisjetio i nekih traumatičnih trenutaka iz svog života.

"Posljednjih dana sam mnogo razmišljao o tome kako je dva i po mjeseca NATO bombardovao Beograd, Podgoricu i mnoge gradove u Srbiji i Crnoj Gori. To je trauma zbog koje se zapitaš, zašto? Jesmo li mi Balkanci toliko loši da nam se to događa? To su komplikovane stvari za mene, ali moram da govorim o tome. Ja sam protiv rata i protiv bilo kakvog sukoba, ali postoje stvari koje nisam razumio tada. I sada ovo što se događa u Ukrajini ne razumijem mnoge stvari" rekao je Mijatović za "BeIN sports" i zatim dodao da mu nije jasno zašto zbog svega ispaštaju sportisti:

"Zašto sportisti dobijaju sankcije? Sport je nešto zdravo. Zašto uzimati nekome mogućnost da se takmiči? Zato što su političari donijeli pogrešne odluke? Oni se bore za moć, a sada sportisti ispaštaju. To ne bi trebalo da bude tako. Govorim iz ličnog iskustva. Zbog rata u mojoj zemlji mi fudbaleri nismo mogli da igramo na Evropskom prvenstvu 1992. Izbacili su nas kao da smo posljednje đubre".