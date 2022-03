Mozzart daje najveće kvote na svijetu Avellinu i mladim Špancima

Reprezentativne akcije su po cijelom svijetu, tako da danas nema puno fudbala, ali Mozzartove kladionice ne miruju. A za danas su pripremili dvije kvote koje će svakog trenutka biti najveće na svijetu. To su kečevi na mlade Špance, U19 tim protiv Austrije i Avellino protiv Catanie u Seriji C, trećem nivou italijanskog fudbala.

AVELLINO - CATANIA (SRIJEDA, 14.30 h), KEC 1.80

Domaćin je nekada bio stabilan drugoligaš u Italiji, a sada je u trećem rangu. Ove sezone je na čelu treće grupe u Seriji C sa 56 bodova, čak 15 manje od lidera Baria, koji je jednom nogom u Seriji B. Avellino ne može do prvog mjesta, pa ga čeka borba za povratak u drugu ligu na Apeninima kroz doigravanje. Catania je tek na 13. mjestu, ima samo jedan bod u prethodna dva kola, ali još uvijek ima šanse da dođe do 10. mjesta koje vodi u baraž.

ŠPANIJA U19 - AUSTRIJA U19 (SRIJEDA, 18.00), KEC 1.50

Danas počinju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo za mlade za igrače do 19 godina. Španija tradicionalno ima odlične juniorske kategorije koje postižu zapažene rezultate na velikim takmičenjima. Prvi protivnik u kvalifikacijama je Austrija. U ovom uzrastu, Furija je prije tri godine bila prvak Evrope, a osam puta su bili najbolji u ovom milenijumu. Na čelu selekcije je Santi Denia. Prošlog mjeseca mladi Španci su odigrali prijateljsku utakmicu protiv Norveške i pobijedili sa 2-0. Golove su postigli Tore i Zuniga. Kapiten tima je Nico Serrano, vezni igrač Athletica Bilbaa.

NAPOMENA: Kvote su podložne promjenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svijetu.