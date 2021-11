Mozzart podržao NK Rainci na putu ka Prvoj ligi

Klub Rainci tradiciju kvalitetnog nogometa u Kalesiji gaji od 1978. godine.

Od osnivanja do danas mijenjali su se njihove takmičarske lige, ali nikada želja da budu najbolji u svom rangu. To im je ove godine pošlo za rukom jer su na polusezoni ostvarili prvo mjesto na tabeli Druge lige Tuzlanskog kantona. Sada im je želja da zaigraju u Prvoj ligi, a to bi moglo da im se ostvari u novim dresovima koje im je donirala kompanija Mozzart.

"Posebno nam se dopao naziv akcije 'Novi dresovi za nove šampione' jer nam je to dodatni podsticaj da u ovoj opremi zaista dođemo do šampionske titule", kaže Besim Mešić, predsjednik NK Rainci, Kalesija.

Ustupljena fotografija

Osim seniora, NK Rainci ima kvalitetne sastave u kadetskoj i pionirskoj selekciji. Njihovi kadeti se takmiče u Tuzlanskom kantonu, a pioniri igraju utakmice u okviru Općinskog saveza Kalesije.

Klub broji oko 100 registrovanih igrača, a u njihovoj Školi nogometa oko 30 dječaka uči prve poteze i priprema se za takmičenja.

Najveću finansijsku podršku pruža im općina Kalesija, pa time pokrivaju osnovne troškove kao što su kotizacije i naknade službenim licama. Sve ostalo obezbijeđuju uz pomoć prijatelja kluba među kojima su njihovi bivši igrači i poneki donator, a od danas i kompanija Mozzart.

"Sam naziv akcije 'Novi dresovi za nove šampione' govori o našem cilju da donacijama opreme klubovima želimo da pomognemo da dođu do višeg ranga, pa i pobjedničkog pehara. Zbog toga nam je drago što naš gest sportski kolektivi shvataju kao podsticaj za dalji napredak", kaže Selma Salkanović, rukovodilac Direkcije korporativnih poslova Mozzarta.