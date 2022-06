Najmoćnija žena u fudbalu napušta Čelsi?

Sportskom direktoru Čelsija i jednoj od najmoćnijih žena u svijetu fudbala Marini Granovskajoj idući prelazni rok biće posljednji u londonskom klubu, piše Bild.

Novi vlasnici kluba predvođeni biznismenom Todom Boli službeno su preuze "plavce", što znači da Čelsi može normalno da posluje nakon što su bivšem vlasniku Rusu Romanu Abramoviču bile nametnute sankcije zbog dešavanja u Ukrajini. Čelsi sada može ponovo da kupuje igrače.

"Do sada je posljednju riječ imala 47-godišnja Granovskaja, a od sada će odluke donositi trener Tomas Tuhel. Bliska Abramovičeva saradnica u klubu je od 2013. godine, a budući da Rusi sada u Engleskoj imaju loš status, vjerojatno će otići krajem avgusta", piše Bild.

Ovaj ugledni njemački mediji prenosi da je prvi izbor za njenog nasljednika Andrea Berta koji je trenutno sportski direktor Atletiko Madrida. "Bild" ističe da Tuhel želi igrača španskog kluba Hozea Himeneza i vjeruje da Berta može da mu pomogne. Himeneza vidi kao jednu od zamjena za Antonija Rudigera i Andreasa Kristensena koji su otišli u Real Madrid, odnosno Barselonu.

