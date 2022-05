Natho ostaje u Partizanu još godinu i po

Izraelski fudbaler Bibras Natho je potpisao novi ugovor sa FK Partizan potvrdio je Aleksandar Stanojević, trener "crno-bijelih" pred meč sa Vojvodinom u Kupu Srbije.

"Značajno je za sve nas, jer svaki igrač koji produži ugovor, to znači poverenje između igrača i kluba i trenera. Nadam se da će biti još produženja, meni to daje zadovoljstvo, to mi pokazuje da su zadovoljni ovde", rekao je Stanojević, a prenose mediji u Srbiji.

Ugovor je potpisan neposredno prije početka konferencije uoči sutrašnjeg meča polufinala Kupa Srbije i to godinu i po dana.