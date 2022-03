Navijač se zavezao za stativu, pogledajte reakciju Begovića

Bivši golman reprezentacije BiH Asmir Begović našao se u centru pažnje svjetske javnosti zbog reakcije na navijača koji je tokom meča između Evertona i Njukasla vezao glavu za stativu i tako izazvao prekid utakmice na nekoliko minuta.

Neobična situacija desila se na početku drugog poluvremena kada je jedan domaći navijač ušao na teren, prišao golu Begovića te se u znak protesta vezao glavom za stativu.

Redari su ga gotovo 10 minuta "oslobađali" i nakon toga izbacili sa stadiona, a trenutak kada je Begović shvatio da se navijač zavezao za stativu postao je hit na društvenim mrežama, gdje brojni korisnici komentarišu Begovićevu zbunjenost i nevjericu kada je shvatio šta se desilo.

Mnogi od njih smatraju da upravo njegova reakcija najbolje opisuje ovaj trenutak o kojem su pisali gotovo svi svjetski mediji.

Inače, u srijedu na meču između Arsenala i Liverpula takođe je jedan navijač ušao na teren te se poslije toga vezao za stativu, s tim da je on vezao ruke.

Engleski mediji sinoć su objasnili da je riječ o aktivistima za zaštitu okoliša, a koji se konkretno u ovom primjeru bore protiv uvoza nafte u Veliku Britaniju.

I've never seen a player look more confused than Asmir Begovic at this precise moment.#EVENEW pic.twitter.com/RluTELq4YA