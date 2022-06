Navijačima koji budu krijumčarili drogu u Katar prijeti smrtna kazna

Navijači Engleske koji pokušavaju da prokrijumčare drogu u Katar za Svjetsko prvenstvo mogli bi se suočiti sa smrtnom kaznom. Naravno tu se ne misli samo na naviječe Engelske nego na sve, ali je britanski medij "Sportbible" stavio akcenat na fanove "Gordog Albiona".

Pomenuti medij je upozorio navijače da moraju da pripaze na ponašanje u Kataru koji je domaćin Mundijala.

Prošlog ljeta, tokom finala Evropskog prevenstva, na stadionu "Vembli" između Engleske i Italije viđen je veliki broj pijanih i drogiranih ljudi na ulicama Londona, što je izazvalo haos, podjeća pomenuti medij. Svi oni koji požele da se ponašaju identično i u Kataru mogli bi da imaju ogromnih problema.

Prema Zakon broj 9 iz 1987. godine navodi se da osobama koje budu uhvaćene u krijumčarenju droge u Katar prijeti kazna od 20 godina zatvora i novčana kazna. Međutim, oni koji se drugi put suočavaju s optužbom prijeti smrtna kazna ili doživotna robija, piše ovaj medij. Kako se naglašava osude za krijumčarenje i korištenje droge će biti uzete u obzir i ako su se prije toga desile izvan Katara, tako da će i te osobe biti okarakterisane kao ponavljači djela.

Vlada Velike Britanije također je upozorila navijače na stroge zakone u Kataru i sigurnosne mjere koje su na snazi ​​prilikom ulaska.

"Postoji nulta tolerancija za kaznena djela povezana s drogom. Kazne za korištenje, trgovinu, krijumčarenje i posjedovanje droge su stroge. Kazna može da uključi dugotrajne zatvorske kazne, teške novčane kazne i deportaciju. Mnogi ljudi prolaze tranzitom preko međunarodnog aerodroma Hamad. Aerodrom koristi najnoviju sigurnosnu tehnologiju, sve torbe se skeniraju", stoji na stranicima Vlada Velike Britanije gdje se dodaje da će čak i lijekovi koji se prodaju bez recepta biti dobro provjereni:

"Ako trebate da uneseter lijekove u Katar, pobrinite se da ponesete službeni recept ili pismo svog lijekara opšte prakse sa detaljima lijeka, te propisanim dozama."

Glavni policajac Nacionalnog vijeća za fudbalsku policiju Mark Roberts takođe je izdao saopštenje navijačima vezano za ponašanje.

"Svi navijači koji se ne budu ponašali u skladu sa zakonom mogli bi da budu podvrgnuti zabrani fudbala po povratku u Veliku Britaniju, a mogu da budu uhapšeni i kažnjeni za djela počinjena u Kataru", navodi Roberts, koji dodaje da će britanska policija sarađivati ​​s vlastima zemlji koja je domaćin najveće fudbalske smotre.

Svjetsko prvenstvo se igra ove godine od 21. novembra do 18. decembra.

England fans who try and smuggle drugs into Qatar for the World Cup could face the death penalty. pic.twitter.com/TQyrVB5Cc9