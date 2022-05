Neredi u Tirani uoči finala Lige konferencija

Uoči utakmice između fudbalera Rome i Fejenorda u finalu Lige konferencija došlo je do velikih nereda u Tirani, gradu u kojem će se večeras od 21 čas igrati finale.

Tokom utorka tukli su se policajci i navijači Rome, navijači Rome i navijači Fejenorda, navijači Fejenorda i lokalno stanovništvo...

Ukupno je više od 60 uhapšenih, a najmanje 12 policajaca je završilo u bolnici zbog povreda. Dvojica policajaca imaju teže povrede, a teško je povrijeđen i jedan Albanac, piše B92.

Tirana je domaćin prvog finala Lige konferencija u istoriji.

U glavni grad Albanije stiglo je više od 100.000 navijača dva tima, iako su klubovi dobili samo po 4.000 ulaznica za stadion kapaciteta 22.500 mjesta.

It started! TvKlan #Albania material! Clashes between #RomaFeyenoord fans & Albanian police! Tear gas & batons used to restore public order! It is not only a fan challenge thing, is all the unlimited booze havin everywhere from @erionveliaj clients! #RoadToTirana #Tirana #UECL pic.twitter.com/HjVtqs4KCD