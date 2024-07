Neviđena priča: Mesi prije 16 godina kupao bebu Jamala (FOTO)

Da li možete da povjerujete da je 16-godišnjak glavna priča u Evropi? Lamin Jamal, reprezentativac Španije, nikada neće imati nikakvu privatnost i sada je to jasno.

Prvi put je privukao pažnju na sebe kada ga je sa samo šest mjeseci fotoreporter fotografisao kako ga Lionel Mesi kupa. Mesi je tada imao 20 godina i bio je to početak, ispostaviće se, dvije velike karijere.

Pojavili su se snimci Jamala kako ga drži za ruku Serhio Ramos prije jednog „El Klasika“, pojavili su se snimci kako je izgledao sa 12 godina i šta je radio u periodu pandemija koronavirusa. Sada se pojavilo i šta je radio sa samo šest mjeseci, prenosi nova.rs.

Novi heroj Španije je postigao maestralan pogodak u pobijedi Španije nad Francuskom sa 2:1 u polufinalu Evra i tako osudio sebe da više nema ni minut privatnosti. Od tog momenta su počele da se pojavljuju njegove fotografije i snimci iz mladosti, a ubrzo su preplavile internet.

Ali doslovno.

Yep, that's a six-month old Lamine Yamal with a 20-year-old Lionel Messi at a photoshoot in the Camp Nou. At least now we know where the teenager gets his powers from #ESPFRA #EURO2024 pic.twitter.com/ZpHVlElUBO