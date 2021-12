Njemačka: Prekinuta utakmica trećeligaša zbog rasističkih uvreda

DUIZBURG - Fudbalska utakmica treće lige u Nemačkoj, prekinuta je danas zbog rasističkih uzvika upućenih gostujućem igraču.

Sudija Nikolas Vinter prvo je prekinuo utakmicu između domaćina MSV Duizburga i Osnabruka u 35. minutu nakon majmunskih povika sa tribina, usmjerenih na napadača gostiju Arona Opokua, preneo je AP.

"Bio je korner za Osnabruk, a kada je igrač htio da ga izvede, čuli su se majmunski zvuci sa tribina. On je to odmah primjetio, a takođe i pomoćni sudija. Obojica su mi to opisali", rekao je Vinter.

Vinter je rekao da je to incident "na koji smo veoma osjetljivi i na koji direktno reagujemo...Mogao sam da vidim koliko je šokiran Opoku", rekao je sudija.

Osnabruk nije želeo da nastavi i utakmica je trajno prekinuta desetak minuta posle incidenta, pri rezultatu 0:0.

"Osnabruk, i to je razumljivo, više nije mogao da igra. Momak je u ''komadićima'' i svi, cio tim, je šokiran. I mi smo ostali bez riječi", rekao je predstavnik za medije domaćina Duisburga, Martin Halterman, za Magenta TV.

Generalni direktor Osnabrika Majkl Veling rekao je da nije bilo šanse da se igra nastavi.

"Aron je veoma, veoma pogođen i više nije bio u stanju da igra. To je jedan od razloga zašto smo rekli da nećemo da igramo dalje", kazao je Veling, ističući da rasizmu "nije mjesto u društvu, a samim tim ni u fudbalu".

Veling je naveo i da je Leroj Kvadvo iz Duisburga takođe pretrpio rasističko zlostavljanje, dok su igrači bili okupljeni na strani posle prvobitnog rasističkog incidenta.

Većina prisutnih navijača iz oba tima pozicionirala se protiv rasizma i, pored ostalog, uzvikivala "Naciste napolje'', dok se stadionom razlegala antinacistička pjesma nemačkog benda Die Arzte.