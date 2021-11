Novinarku u javljanju uživo dirao po zadnjici usred kampanje protiv nasilja nad ženama

Poznata sportska novinarka Greta Beccaglia doživjela je neugodno iskustvo nakon utakmice Serie A između Empolija i Fiorentine u kojoj je slavio domaćin s 2:1.

Beccagliju je tokom javljanja ispred stadiona u emisiju "A tutto gol" jedan navijač lupio po zadnjici, a snimak je počeo kružiti društvenim mrežama.

Na snimku možemo vidjeti kako muškarac prvo ljubi svoju ruku, a zatim je lupio ili uhvatio za stražnjicu poznatu novinarku. Nakon toga je drugi navijač ušao u kadar, opsovao te pokazao srednji prst.

"Oprosti, ali ne možeš to raditi. Ne možeš", rekla je šokirana novinarka nakon ovog sramotnog čina.

Policija je pokrenula istragu zbog navodnog seksualnog zlostavljanja, a Beccaglia je putem društvenih mreža zamolila sve da pomognu policiji pronaći čovjeka koji je to napravio.

"Ovo je neprihvatljivo u 2021. godini. Pomozite mi naći te ljude", poručila je.

Potez ovog muškarca još je gori s obzirom na činjenicu da su fudbaleri tradicionalno na svojim licima imali tačku napravljenu crvenim ružom i na taj su način sudjelovali u kampanji kojom se želi ukazati na problem nasilja nad ženama.

Javnost je osudila i reakciju Beccaglinih muških kolega u studiju koji su Greti poručili da se ne obazire i ne ljuti. Nakon toga nisu osudili nasrtaj na njihovu kolegicu koja se javljala uživo s terena.

Solidarietà a #GretaBeccaglia che ieri, mentre svolgeva il suo lavoro, ha subito delle molestie in diretta. Meglio non commentare il “non te la prendere” che si sente in sottofondo. C’è un problema ed è evidente. pic.twitter.com/YeLiWTPthq