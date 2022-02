"Odlazak Abramoviča ne mijenja naše sposobnosti"

Povlačenje Romana Abramoviča iz Čelsija izazvalo je mnoge nedoumice oko budućnosti kluba, ali ako je suditi prema izjavama Tomasa Tuhela, menadžera "plavaca" ništa posebno ne bi trebalo da se promjeni.

Ruski milijarder je zbog pritiska javnosti nakon početka ruske vojne operacije u Ukrajini upravljanje klubom sa "Stamford Bridža" prepustio ljudima iz Čelsijeve dobrotvorne fondacije.

"Mislim da se ništa neće promjeniti za mene na dnevnom nivou. Tako sam ja to razumio. U bliskom sam kontaktu sa Marinom Granovskajom i Petrom Čehom koji vode prvi tim. Mislim da se naše sposobnosti neće promjeniti nakon ove vijesti" rekao je Tuhel.

Dodajmo i to da je Čelsi u nedjelju veče poražen u finalu Liga kupa od Liverpula i to nako penala. Poslije 120 minuta igre nije bilo pogodaka iako je nakon intervencije VAR-a poništen po jedan gol sa obje strane. "Redsi" su trofej podigli nakon što je izvedeno 11 penal serija i tragičar Čelsija bio je golman Kepa Arizabalaga koji jedini nije bio precizan sa bijele tačke. Liverpul je slavio s 11:10.

