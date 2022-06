Odlazi sa punom riznica trofeja, da li Bejl ide u penziju?

Došao je prije devet godina iz Totenhema za 101 miliona evra, mnogo se od njega očekivalo, mnogo je i donio, mnogo je osvojio, dosta je pružio, ali je utisak da je mogao i više. Da nije bilo povreda i da imao motivacije. Geret Bejl je i zvanično bivši fudbaler Real Madrida.

Napravio je Bejl velike stvari u Realu. Pet puta je bio prvak Evrope, a tri puta Španije. Osvojio je i po tri puta UEFA Superkup i Superkup Španije. Svjetsko klupsko prvenstvo osvojio je čak četiri puta, dok je jednom bio i pobjednik Kupa Kralja. U dresu "kraljevskog kluba" postigao je 106 golova uz 67 asistencija na 258 utakmica u svim takmičenjima.

Sada ostaje da vidimo da li će Bejl u potragu za novim klubom ili će se povući sa 32 godine. Najavio je i da bi mogao da se oprosti od fudbala nakon Svjetskog prvenstva ukoliko se njegov Vels plasira u Katar.

Od Reala se oprostio emotivnom porukom u kojoj se zahvalio saigračima, trenerima, osoblju u klubu i navijačima, kao i Florentinu Perezu, Hose Anhelu Sančezu i ostalim ljudima iz uprave kluba.

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD