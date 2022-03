Onana slupao automobil: Hvala bogu dobro je

Andre Onana, golman fudbalske reprezentacije Kameruna i Ajaksa doživio je tešku saobraćajnu nezgodu dok je išao prema reprezentativnom kampu. Na sreću sjajni golman je prošao bez povreda, a auto je smrskano.

Nezgoda se desila dok je išao na pripreme za mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Alžira. Nizozemski klub je preko društvenih mreža potvrdio nezgodu, podjelili su fotografije automobila uz poruku: Hvala bogu da je dobro.

Andre Onana has been involved in a car crash while on his way to join his National Team for the World Cup play-off against Algeria. Thank God he is doing fine. [via @NuhuAdams] pic.twitter.com/BGj54B8WhA