Otkaz Solskjeru u Јunajtedu

Mančester junajted je otpustio menadžera Olea Gunara Solskjera.

Poslije pet poraza u sedam utakmica i debakla na gostovanju Votfordu (4:1), uprava kluba sa Old Traforda je riješila da potraži drugo rješenje.

Nedjeljama unazad se spekulisalo o odlasku Norvežanina koji je na kormilo ekipe došao u decembru 2018. po odlasku Žozea Murinja.

Teški porazi od Liverpula (5:0) i Mančester sitija (2:0), uz seriju katastrofalnih igara cijele ekipe, prelili su čašu, a napretka nije bilo ni poslije dvije nedjelje pauze.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager. Thank you for everything, Ole #MUFC