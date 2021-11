Petev: Izvinjavam se navijačima, razočaran sam igrom i propuštenom šansom

ZENICA - Selektor fudbalske selekcije Bosne i Hercegovine Ivajlo Petev izvinio se navijačima koji su ih došli bodriti u duelu protiv Finske, u kojem su na zeničkom stadionu “Bilino polje” poraženi rezultatom 1:3 (0:1) te zbog toga izgubili sve izglede za plasman u baraž za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. godine u Kataru.

"Mi smo im bili velika nada, bodrili su nas 90 minuta, ali, nažalost, mi smo odigrali jako lošu utakmicu. Moram naći razlog, jer je to veliki kontrast od onog što smo radili u pripremi utakmice. Danas je bilo potpuno drugačije. Previše greški smo pravili. Ne može se na onakav način primate golove, pogotovo s igračem više. Mi smo primili dva. Generalno smo odigrali lošu utakmicu. Da vam iskreno kažem, razočaran sam. Nisam ovo očekivao, ali, nažalost, ne možemo ništa vratit", kazao je Petev.

Mada su u prethodnih šest mečeva imali samo jednu pobjedu i četiri remija te i samo jedan poraz, “Zmajevi” su imali šansu da sa četiri boda iz preostala dva domaća meča osvoje drugo mjesto i plasiraju se u baraž.

Međutim, “pali” su večeras protiv Finaca pa će za bh. tim utakmica u utorak, 16. novembra, protiv Ukrajine biti samo revijalnog karaktera.

"Prvih smo 15 minuta imali neku dominaciju, jednu ili dvije šanse. Prva nas je greška malo poljuljala, ali je Šehić (Ibrahim-op.a.) odbranio penal. Primimo gol sa 8-9 igrača iza lopte, a njihova dva prođu kroz nas. To je, po meni, malo neshvatljivo. Ne možemo sebi to dozvoliti, jer to nas je puno poljuljalo. Ali, nećemo tražiti alibi. Krivi smo svi, a ja prvi", kazao je Petev.

Ne smatra da su se njegovi igrači prepali važnosti meča, ali da mu je žao zbog propuštene prilike za baraža, jer su se, podvukao je, trudili, ali je sve propalo večeras. Na pitanje novinara da li je kapitena Edina Džeku čuvao za Ukrajinu, odgovorio je vrlo kratko.

"Da je bio spreman, bio bi među prvih 11. To je 100 posto", kazao je Petev.

Napomenuo je kako je večeras ranije iz igre izveo Miralema Pjanića, koji se tek vratio na teren nakon povrede te da je počeo da pada fizički.

Rano je, kazao je, govoriti s kojim će timom u utorak igrati protiv Ukrajine, ali je sigurno da neće biti Asmira Kolašinca, koji je večeras povrijeđen te je napustio igru u 37. minuti.

Petev nije želio posebno komentarisati sporne situacije - nedosuđeni penal u prvom poluvremenu za BiH, u 8. minuti, te iz ofsajda treći gol Finaca.

"Da smo samo 50 posto igrali kako smo trenirali, da smo imali to raspoloženje i samopouzdanje, mi bismo danas, vjerujte meni, dobili. Ali, ne znam da li smo od prevelike želje malo izgorili… Nažalost, opet kažem, malo sam razočaran", kazao je Petev.

Kaže da nije razočaran nijednim igračem posebno niti će jedne izgubljena utakmica promijeniti njegovo mišljenje o njima, ali je naglasio kako mora naći razloge loše igre i poraza, kako bi mogli izvući pouku za buduće nastupe.