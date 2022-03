Piksi: Nije išlo danas, poraz koji ne boli

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi iznio je utiske poslije poraza od Danske.

Srbija je poražena u prijateljskom meču 3:0 od Danaca.

To je jedan poraz koji ne boli.

"Vi znate moje mišljenje kada su prijateljske utakmice u pitanje. Jeste visok poraz, ali bilo je lako igrati kod 3:0 za Dansku, ali mislim da smo imali jedan period dobre igre. Šteta što nismo dali gol, imali smo šanse. Nije išlo danas. Bilo bi sve drugačije da smo dali gol. Ovaj poraz nam ništa ne znači, niti nas boli. Poraz u jednom pravom momentu", rekao je Stojković.

Slijedi Liga nacija.

"Predstoji Liga nacija, to je neka druga stvar, bićemo spremni da rezultatski budemo daleko bolji nego večeras. Ovo je prijateljska utakmica, ne zanima me rezultat, kao što me nije interesovao u Budimpešti. To nije alibi, ali bilo je dosta prinudnih izmena danas. Neverovatna stvar. Nismo bili u fizičkom smislu na 100%. Ne treba zameriti igračima, bilo je dobrih perioda igre, do prvog gola smo kontrolisali utakmicu, igrali naš fudbal. Usledile su greške, a odlična Danska to ne propušta da kazni. Ovo je poraz koji ne boli. Bićemo spremni za jun".

Očekuje nas žrijeb za Katar.

"Nemam nikakve želje, ali nemam ništa protiv da Danska bude u grupi. Da im se revanširamo za večeras. Putujemo za Dohu i biće to jedan poseban događaj za sve koji su u fudbalu. Ko god bio u grupi, naši ciljevi se znaju. Bićemo spremni", zaključio je Piksi.

(b92)