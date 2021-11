Piksi: Srbija mora da ima original fudbalski pasoš

U reprezentaciji svi daju maksimum i prate one ideje koje ja smatram da su dobre i koje donose identitet jedne reprezentacije, taj pasoš koji mora da bude original, nikako kopija, rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi u izjavi za TV Tanjug poslije plasmana na Mundijal u Kataru.

"Plasman na Svetsko prvenstvo je zajednički uspeh, ne vidim da sam ja tu specijalno važan, važni su igrači i ideja koju smo imali od početka kvalifikacija. Momci su radili na pravi način, slušali su moje savete. Taj optimizam i veru da moramo da uspemo preneo sam na igrače i uspeo sam da ih ubedim da su najbolji. Postoje i neke tradicije. Mi smo savladali Portugal 1984. godine u Lisabonu, ja sam postigao treci gol, a 37 godina kasnije ponovo smo savladali domaćina. Ipak, tradicije nisu toliko važne, važno je da reprezentaciju vodim ispravno i da uspem da uradim nešto dobro za ovu zemlju".

Selektor Stojković pohvalio je kapitena reprezentacije Dušana Tadića.

"On je kapiten našeg tima, neko ko se ponaša odlično na terenu i van njega. Njegova tehnika je perfektna, njegova fudbalska inteligencija pleni. Tadić ima sjajnu karijeru, uticaj na reprezentaciju je veliki, ali on to nikada nije zloupotrebio".

Stojković ističe da je veoma važno da su odnosi u nacionalnom timu odlični.

"Generalno, uspeli smo u selekciji da napravimo jednu homogenu, zdravu družinu, zdrav tim i ono što sam rekao o Tadiću, odnosi se i na ostale reprezentativce. Kada srpska reprezentacija igra, ljudi moraju da uživaju, da im bude lepo. Srbija mora da igra lep fudbal, koji se zasniva na tehnici. Sigruno niste videli klavijaturistu kako ide u teretanu", zaključio je Stojković.