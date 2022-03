"Piksi napravio atmosferu da Crvena zvezda ne smije da bude šampion"

Kako se bliži plej-of fudbalskog prvenstva Srbije čini se da tako rastu i tenzije između Partizana i Crvene zvezde koji su i ove sezone jedini kandidati za trofej. Proteklog vikenda su oba tima ostvarila pobjede, ali "crveno-bijelima" se nije svidio način na koji je do pobjede došao ljuti rival pa su u saopštenju između ostalog istakli da protiv Zvezde radi jedna od legendni kluba i selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi.

U nedjelju je prvo Partizan slavio u Subotici kod Spartaka s 1:0 i to pogotkom iz penala, a ljuti rival je uzvratio ubjedljivom pobjedom protiv Novog Pazara s 5:0. Upravo zbog penala lidera prvenstva u nedjelju se prvi put oglasila Zvezda i to odmah poslije meča.

"Desila se pljačka u Subotici. Partizan je iz nepostojećeg penala posle poziva iz VAR sobe pobjedio i nezasluženo uzeo tri boda. Sve podsjeća na 2017. kada nam je u režiji istog ovog sudije Lazara Lukića oteta titula na Voždovcu. Samo je tada režiser bio tadašnji predsednik Slaviša Kokeza, a danas je to neformalni predsjednik saveza Dragan Stojković Piksi", između ostalog kazali su iz Zvezde i dodali:

"Crvena zvezda neće dozvoliti da se bilo ko iživljava nad našim klubom i otima nam ono što zaslužujemo na terenu. Već dugo vremena upozoravamo na mutne radnje rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije (FSS) i to se ponavlja iz utakmice u utakmicu. Ima još mnogo da se igra i vidimo da nas čeka potpuno neravnopravno prvenstvo".

Sasvim je bilo i za očekivati da u Partizanu neće ostati nijemi na ove optužbe i generalni direktor Miloš Vazura oštro je udario na kolegu iz Ljutice Bogdana Zvezdana Terzića. On je u saopštenju pomenuo utakmice koje su "crveno-bijeli" odigrali protiv Čukaričkog i Radničkog na kojima je, kako je kazao, bilo sumnjivih situacija u korist aktuelnog prvaka Srbije.

"Crvenoj zvezdi, odnosno jednoj osobi u tom klubu, ne odgovara ništa što nije u njihovim, odnosno njegovim interesima i verujem da će ova fabrikovana priča koja se plasira iz tabora večitog rivala biti samo početak rada mešinerije. Jer, ne zaboravite, nedavno su poručili da će borbu za titulu voditi svim sredstvima i na terenu i van njega", kaže Vazura, a prenose mediji u Srbiji.

On je upitao ljude iz Zvezde koji pominjanju duplu krunu Partizana iz 2017. godine da li je i trenutni sportski direktor "crveno-bijelih" Mitar Mrkela "pomogao" Parizanu da dođe do trofeja jer je bio čelnik FSS-a.

"Znači li to da je i Mrkela taj lopov koji nam je doneo titulu ili je možda njegov super-tim, sa super trenerom izgubio utakmicu na Voždovcu, u kojoj je mogao da primi pet golova. Ne valja Partizan, ne valja FSS, ne valjaju Sudijska organizacija i sudije. Ništa ne valja, samo su oni, to jest - On ispravni i i pošteni. Pominje Kokezu u kontekstu sa Partizanom?! Pa, Kokeza je bio potpredsednik Zvezde, potom je bio Zvezdin kandidat i predsjednik FSS-a, a na sve to je i veliki navijač tog kluba. Pričamo li o istom Kokezi koji im je omogućio četiri poraza u četiri godine, koji je aminovao i da se Partizanu otme titula iz 1946. Je li to taj "grobar" Kokeza?! Pominje selektora Piksija, čoveka koji je ovu zemlju odveo na Svetsko prvenstvo, praveći time i pritisak na FSS. I sve to jedan čovek koji se predstavljao kao klub i svoje ime stavlja iznad tog kluba", izjavio je Vazura.

Podsjeća Vazura i da je Partizan prvi i jedini agitovao za uvođenje VAR sistema, dok je Crvena zvezda odbijala. Na to sve ponovo je reagovala Zvezde iz koje su ponovilli da njihov vječiti rival ima veliku pomoć Piksija koji je jedna od najvećih igračkih legendi "crveno-bijelih".

"Partizan je našao saveznika u čelnicima FSS i selektoru reprezentacije koji je neformalni gazda FSS-a. Javna je tajna da je Piksi iskoristio uspjeh sa reprezentacijom i preuzeo kompletnu vlast u FSS i kontroliše sve. Javna je tajna i da Dragan Stojković već 15 godina ne dolazi na stadion Crvene zvezde i on taj problem treba da riješi sam sa sobom ili već sa kim ima problem. Ali mu nećemo dozvoliti da svoju poziciju u FSS zbog sujete i ega zloupotrebljava i stavlja u funkciju protiv interesa Crvene zvezde. Ono zbog čega smo zabrinuti je atmosfera koju je u FSS on napravio, a to je da Crvena zvezda ne sme da bude šampion. Nećemo ćutati jer je naša obaveza da štitimo interese Crvene zvezde", zaključili su iz Zvezde.