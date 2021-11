Piksi objasnio zašto je Mitrovića ostavio na klupi

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi govorio je za kanal FSS-a dan nakon velike pobjede nad Portugalom (2:1).

Srpski tim je slavio u Lisabonu i tako se plasirao na Mundijal u Kataru.

"Mislim da smo ispunjeni emotivno. Sve ovo što se desilo mislim da je zasluženo i opet upućujem akterima svega ovoga, igračima. Oni su izneli teret ovih brzih kvalifikacija. ovaj rezultat koji se desio je zaista veliki. Pobediti Portugal na njihovom terenu je zaista fantastično. Osećam se lepo, ali potpuno smireno. Nema mesta nekoj euforiji niti sam ja tip koji nešto slavi. Uživam u ovom suncu i to je to", rekao je Stojković.

Stojković je junaka Mitrovića u prvom poluvremenu ostavio na klupi za rezerve.

"Na dan utakmice pre ručka imali smo šetnju ovde iza hotela u jednom parku i kada smo se vraćali u hotel razgovarali smo i rekao sam mu nešto što je on potpuno razumeo i prihvatio naravno moju odluku bez ikakvog pogovora. Iako je rekao da može i da je spreman", istakao je Piksi.

Dodao je da mu je objasnio vrlo čisto i iskreno i rekao da u tom nekom sistemu, da je bolje da Mitrović igra rezervu.

"I rekao sam mu da prvo poluvreme je potpuno nebitno i ne rešava ništa. Da je drugo poluvreme period kada će se sve rešiti. Ti budi spreman za drugo poluvreme jer ćemo tu overiti vizu za Katar. I ispalo je tako", rekao je Piksi.

Mitrović se nije ljutio.

"Opet kažem, neko od igrača bi se ljutio, rekao bi što ne igram, vidi ovaj me ne stavlja... Ali zaista ta komunikacija naša ne samo sa njim nego sa svima je na visokom nivou. Ono što je najvažnije oni mi veruju, uspeo sam da ih ubedim da mi veruju", rekao je Piksi.

Piksi je od početka kvalifikacija vjerovao u ovakav epilog.

"Ja sam po prirodi optimista i u ovom poslu moraš da veruješ. jer verovanje ti daje neku posebnu energiju. Ako ste pesimista i stalno ste u strahu, ako imate neku kočnicu, kako mislite da budete pobednik? Uspeh dolazi kao nagrada za neki rad, za nešto u šta verujete. To se desilo u ovim kvalifikacijama. Nije samo ova utakmica to pokazala, mislim da je od prve utakmice pa do ove poslednje vladalo to verovanje", kazao je Piksi.

Svjetsko prvenstvo igraće se u novembru naredne godine, dok je žrijeb zakazan za početak aprila.

"U svakom slučaju ovo je tek početak nečega i to sam i nedavno rekao. Katar će biti jedna pozorišna predstava gde moramo da odglumimo najbolje moguće", zaključio je selektor Srbije, prenosi B92.