Podrška Ronaldu iz Mančestera, Real Madrida, Juventusa, Liverpula

Sadašnji i bivši klubovi Kristijana Ronalda kao i ljuti sportski rivali pružili su podršku slavnom Portugalcu u teškom trenutku.

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena je juče objavio tragičnu vijest o smrti novorođenog sina. Sadašnji klub Mančester junajted, te bivši klubovi Sporting, Real Madrid i Juventus pružili su mu podršku u ovom teškom trenutku, a to su učinili i ljuti sportski rivali "crvenih đavola" Mančester Siti i Liverpul.

"Tvoj bol je naš bol, Kristijano. Šaljemo ljubav i snagu tebi i porodici u ovom trenutku", napisali su iz Junajteda.

Your pain is our pain, @Cristiano Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

Oglasio se i "kraljevski klub" za koji je Ronaldo igra godinama i gdje je osvojio sve što se moglo osvojiti, a ujedno je postao i najbolji strijelac kluba svih vremena.

"Real Madrid, njegov predsednik i čelnici kluba duboko su ožalošćeni zbog smrti djeteta koje su očekivali naš dragi Kristijano Ronaldo i njegova partnerka Georgina Rodrigez. Real Madrid djeli bol porodice i želi da im pošalje svu našu toplinu", stoji u saopštenju Reala.

I u Juventusu je Ronaldo ostavio dubok trag i "Stara dama" i njeni navijači nikad neće zaboraviti sjajnog fudbalera

Naše misli i molitve su sa tobom, Georgino i cijelom porodicom u ovom teškom trenutku", napisali su iz Juventusa.

Our thoughts and prayers are with you, Georgina and the whole family during this time — JuventusFC (@juventusfcen) April 19, 2022

Saučešće njemu i porodici su izrazili saučešće i iz Sitija i Liverpula i tako su još jednom pokazali da je njihovo rivalstvo samo na terenu i da se u teškim trenucima treba držati zajedno.

Everyone at Manchester City sends our deepest condolences to you and Georgina. — Manchester City (@ManCity) April 18, 2022

All of us here at Liverpool FC send our deepest condolences to you, Georgina and the family — Liverpool FC (@LFC) April 18, 2022