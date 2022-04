Podrška Ronaldu sa "Enfilda" zbog smrti sina ostaće upamćena

Meč između Liverpula i Mančester junajteda ostaće upamćen po detalju iz sedmog minuta, prije nego rezultatu na kraju.

U tom trenutku su svi prisutni na "Enfildu", u skladu sa brojem koji nosi Kristijano Ronaldo, ustali i aplaudirali u znak podrške Portugalcu koji je pretrpio veliki gubitak kada mu je preminula prijevremeno rođena beba.

Po ko zna koji put se himna "redsa" pokazala univerzalnom, pa je tako ovaj put "Enfild" poslao poruku Ronaldu da nikada neće hodati sam.

(B92.net)

Round of applause around Anfield for Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/kNrwEhkWWS