Pogledajte maestralan gol Hrvata na EP u futsalu

Gol hrvatskog futsalera Mateja Horvata na EURO izazvao je veliku pažnju.

Pravu majstoriji izveo je Horvat u pobjedi "kockastih" nad Poljskom 3:1 u prvom kolu prvenstva Evrope.

Horvat je u osmom minutu dobio loptu na desnoj strani i odličnom fintom izbacio čuvara i golmana, a onda i rabonom poslao loptu u gol.

Matej Horvat, that is Sensational dribble followed by a cheeky 'rabona' finish @HisenseSports | #FEUROSkills | #FutsalEURO pic.twitter.com/34KjKYOkN1