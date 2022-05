Pogledajte reakciju Ancelottija nakon pobjede Real Madrida

Italijanski fudbalski stručnjak Carlo Ancelotti zaplakao je nakon novog velikog preokreta Real Madrida i pobjede protiv Manchester Cityja rezultatom 3:1 kojom su osigurali plasman u finale Lige prvaka.

Iako je tokom svih 120 minuta igre bio izuzetno miran i na njegovom licu nisu se mogle pročitati emocije, čak ni u trenucima kada je Real krenuo po veliki preokret u 90 minuta i na koncu do njega došao, Ancelottija su emocije ipak preovladale nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

Zagrlio je sina Davida, inače svog asistenta u Realu, nakon čega je pustio suzu, piše Klix.

Beautiful moment between Carlo Ancelotti and his son, who is his assistant manager. They both embrace each other in tears. #RMAMCI pic.twitter.com/qdZgkKdoWI