Predstavljanje knjige: Priča o 100 godina „rođenih“

U utorak će u Mostaru biti održano predstavljanje knjige Velež: Priča o 100 godina mostarskih Rođenih čiji je autor novinar Saša Ibrulj.

Knjiga je to koja predstavlja retrospektivu rada Veleža kroz čitavu njegovu istoriju, od preduslova i razloga za njegovo osnivanje u junu 1922., preko burnih 1920-ih i 1930-ih, Drugog svjetskog rata i uspona nakon njegovog završetka, zlatnih generacija koje su bile u vrhu jugoslavenskog fudbala, pa sve do ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, njihovih posljedica za klub, ali i uspona „rođenih“ u posljednjih nekoliko godina.

"Pokušao sam na jedno mjesto sakupiti sve ono što je važno u istoriji ovog kluba i to staviti u kontekst istorije Mostara i Bosne i Hercegovine, odnosno uporedog razvoja grada i kluba koji je iz njega izrastao", objašnjava autor Saša Ibrulj.

"Za razliku od klasičnih monografija kojima se obilježavaju ovakve godišnjice, ovdje ne dominiraju fotografije, kojih uopće nema, niti statistički podaci, kojih ima mnogo ali zapravo služe kako bi ilustrovali ono najvažnije, a to je priča o razvoju kluba kroz različite vremenske epohe. O Veležu se oduvijek pisalo i govorilo jako puno, ali ono što me oduvijek mučilo je to što je, zbog objektivnih razloga i činjenice da je klupska arhiva uništavana više puta, klupska istorija imala rupe i periode koji se gotovo nisu ni spominjali. Pokušao sam posvetiti jednaku pažnju, koliko je to bilo moguće, poznatim zlatnim generacijama koje su osvajale trofeje i igrale u Evropi, koliko i onima od prije Drugog svjetskog rata, po njegovom samom završetku ili nakon nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Individualne priče svakog igrača, svake generacije i svakog navijača jesu važne, i neke od njih su odavno poznate, ali su one za ovu knjigu važne isključivo jer stvaraju zajedničku priču, onu o Veležu".

Pored autora, na predstavljanju i otvorenoj panel diskusiji na temu "Velež; jučer, danas, sutra" će sudjelovati i legendarni fudbaler Veleža Džemal Hadžiabdić, istoričar Dragan Markovina, književnik Marko Tomaš, te direktor FK Velež Džemil Šoše.

Predstavljanje knjige biće održano u mostarskom Centru za kulturu u utorak sa početkom u 19 sati.