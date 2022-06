Predstavljen Dragan Jović, Tuzlaci startali s pripremama

Danas su počele pripreme Fudbalskog kluba Tuzla siti, a prvog radnog dana zvanično je predstavljen i novi trener Dragan Jović.

Tuzlaci su prošlu sezonu okončali na drugom mjestu M:tel Premijer lige BiH i izborili nastup u kvalifikacijama za UEFA Konferencijsku ligu.

„Moram reći da sam ugodno iznenađen onim što sam zatekao u Tuzla sitiju, prije svega organizacijom kluba i infrastrukturom. Imamo uslove za rad i da nastavimo sa ovim rezultatima i postavljenim ambicijama pred nas. Ambicije su da klub nastavi da raste, a cilj je da u neke naredne tri godine napadnemo i prvo mjesto. Mali problem nam stvaraju ove kvalifikacije koje rano počinju jer imamo kratak period za pripreme, ali bez obzira na tom, moramo se spremiti i dobro predstavljati i klub i grad i našu zemlju u Evropi“, rekao je Jović.

Potom je najavio pripreme.

„Što se tiče priprema, do 19. juna smo tu, a onda idemo u Čatež i ostajemo 12 dana. Gore imamo dogovorene tri kontrolne utakmice, pa se onda vraćamo. Što se tiče igračkog kadra, u stalnom smo kontaktu oko tih pojačanja, svjesni smo da su otišli jako bitni igrači, koji su dali veliki doprinos. Polako i bez panike selektiramo tim. U ranoj fazi ovog prelaznog roka je jako teško doći do kvalitetnog igrača. Pokušavamo zadržati standarde koje Tuzla siti ima. Ako se pojavi neki zanimljiv igrač, pregovori duže traju jer takvi igrači obično koketiraju sa više timova. No, moramo sačekati još malo oko tih stvari. Nije neobično da igrači nakon jedne ovakve dobre sezone odu dalje. Sada je na nama da ponovo selektiramo jedan dobar i kvalitetan tim“, dodao je novi trerner Tuzlaka.

On se u bh. fudbal vratio nakon više sezona provedenih u Africi.

„Moj prijatelj Nermin Bašić mi je govorio pozitivno o ovom klubu. Kad sam razgovarao sa predsjednikom Azmirom Husićem, rekao sam da volim ambiciozne klubove koji bi mogli napasti prvo mjesto. Meni je sve to nerealno izgledalo kada sam gledao ovako sa strane, ali kada sam došao ovdje, ambicije su potpuno realne i iz tog razloga sam došao tu. Imao sam ponude da idem nazad u Afriku, ali htio sam i da budem bliže porodici“, rekao je Jović.

Tuzlaci 11. juna igraju protiv Gradine u Srebreniku, potom će do 19. juna trenirati u Tuzli, pa u Čatežu odigrati tri meča. Svog prvog rivala u debitanskoj sezoni u Evropi saznat će 14. juna, a mečeve će igrati 7. i 14. jula.