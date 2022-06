Predstavljen novi trener Partizana: "Cilj vratiti navijače na tribine"

Novi trener fudbalera Partizana Ilija Stolica izjavio je danas, na prvom obraćanju medijima u Humskoj, da mu je osnovni cilj da pobjeđuje u svakoj utakmici i lijepim fudbalom vrati navijače na tribine.

"Dolazak u Partizan je velika odgovornost. Zadovoljstvo i sreću koju osećam je teško objasniti. Emocija koju osećam dolaskom ovde je toliko velika da prevazilazi nedoumice, pitanja, podpitanja", izjavio je Stolica i dodao:

"Cilj je da navijače vratimo na tribine kvalitetnom igrom, principima i odnosom prema dresu koji najviše volimo. Tu smo za klub, tu smo da služimo Partizanu".

Stolica nije želio da konkretno odgovori na pitanja medija da li je njegova obaveza i cilj da prekine petogodišnju dominaciju Crvene zvezde i vrati titulu u Humsku.

"Ako bih mogao da biram, to je da vidim pune tribine nasmejanih ljudi koji će podržavati ovaj Partizan i biti sa nama i u radosti i u tuzi. To je jedini put koji može da nas odvede do ciljeva, a to su trofeji. Moj cilj je konkretno da pobeđujem u svakoj utakmici. Ovaj klub moramo da zaštitimo od svega, došao sam da služim ovom klubu. Imam obavezu prema klubu, prema navijačima, prema sebi, prema svojoj porodici. Iz tog ugla gledano, moj motiv je ogroman. Mi ćemo uvek težiti tome da pobeđujemo. A šta će nam to doneti, moraćemo da malo sačekamo i vidimo", rekao je novi trener crno-bijelih.

Bivši trener Voždovca, Vojvodine i Olimpije nekoliko puta u prošlosti se pominjao kao strateg Partizana, ali do saradnje nije došlo.

"Vezivan sam više puta za Partizan. Za mene idealniji momenat ne može da postoji. Neki kažu da je težak i komplikovan, a ja mislim da je najbolji mogući. Ono što mi je važno da se osećam da sam došao u svoj klub, svoju kuću, da služim po meri mojih najvećih mogućnosti", izjavio je Stolica.

Novi trener viceprvaka Srbije podvukao je da će uskoro imati jasnu sliku oko igračkog kadra.

"Deo posla koji najviše volim je komunikacija sa igračima. Veliki deo igrača zna šta su obaveze prema Paritzanu i dresu. Biću veoma zahtevan, biću nemilosrdan prema zahtevu koji je važan, a to je Partizan. Razgovarali smo o ekipi dugo i to su teme koje su osnov svega ovoga. Osnov svega su igrači koji treba da iznesu ideju oko koje smo se okupili. U igračkom kadru ima izuzetno kvalitetnih igrača, ima zasićenih momaka, ima momaka koji možda nisu pokazali sve što znaju", izjavio je trener crno-bijelih.

Stolica je otkrio i da je razgovarao sa svojim prethodnikom Aleksandrom Stanojevićem.

"Moj prethodnik je moj drug i moj prijatelj. Dugo smo razgovarali. Sale je našao vremena i hvala mu na tome jer je izneo jednu izuzetnu sezonu. Imao sam osećaj da je zaboravljeno da smo do poslednjeg kola bili u borbi za titulu. Dočekali smo proleće u Evropi, osvojili rekordan broj bodova... Sale je davao celog sebe Partizanu i on je, kao i svi ljudi koji su ovde bili pre mene, inspiracija", rekao je Stolica.

On je u kratkim crtama objasnio kakva je njegova fudbalska filozofija.

"Težićemo ka dominaciji, dominaciji i dominaciji. Psihologija igrača Partizana i njihova edukacija od malena, naučeni su da se ponašaju tako, da ručaju, večeraju i spavaju tako. Siguran sam da će to biti prepoznatljivo i da je to ideja Partizana".

Sportski direktor Partizana Ivica Iliev poručio je da je zadovoljan što je Stolica preuzeo crno-bijeli tim i da očekuje ofanzivan fudbal.

"Fudbalska Srbija je prezadovoljna. Raduje me što je naš izbor za novog trenera Partizana Ilija Stolica. Čovek koji se ugradio u titulu 2015, jednim delom donelo titulu 2017, neko ko je bio jedan od onih koji se nekoliko puta vezivao za prvog trenera Partizana. Nekoliko puta smo se mimoilazili, ali sada je vreme da nas dvojica zajedno predvodimo Partizan. Verujem u vrhunski, ofanzivan fudbal i da će rezultati biti sastavni deo tog fudbala", izjavio je Iliev.

Sportski operativac kluba iz Humske smatra da je Partizan dobio najbolje moguće rješenje na klupi.

"Mi nismo želeli da reagujemo u prelaznom roku do dolaska novog trenera. Ilija je i 2017. bio moj prvi pik. Što se tiče fudbalskog znanja on je superiorniji od mnogih. Njegov trenerski talenat je na nivou velikih trenera. On je sada sigurno najbolje rešenje za Partizan i svoj maksimalan trenerski potencijal stavio je u službu Partizana", izjavio je Iliev i dodao da će probati da novom treneru obezbijedi sva željena pojačanja:

"Verujem da će od svakog igrača izvući maksimum. Poznat je kao trener koji voli ofanzivni fudbal. Čeka nas pakleno leto, da li ćemo uspeti da završimo sve što bi trebalo, zavisi od mnogo toga. Tržišta mogućnosti... Imamo istu viziju, iste poglede", zaključio je Iliev.