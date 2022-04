Preminuo navijač Liverpula uoči meča sa Benfikom

Fudbalski klub Liverpul je potvrdio da je na tribinama "Enfilda" preminuo navijač "redsa" kojem je pozlilo uoči revanš meča četvrtfinala Lige šampiona protiv Benfike.

Jedan navijač Liverpula srušio se na tribinama stadiona. Ukazana mu je ljekarska pomoć, ali mu spasa nije bilo i preminuo je u bolnici.

Liverpul je u zvanično saopštenju potvrdio tužne vijesti i izrazio saučešće porodici preminulog navijača.

Dodajmo da je meč završen bez pobjednika 3:3, a Liverpul se plasirao u polufinale zahvaljujući pobjedi od 3:1 iz prvog meča.

It is with great regret that we can confirm that a supporter who was taken ill ahead of last night’s fixture against Benfica has sadly passed away. The thoughts of everyone at the club are with the supporter’s family, loved ones and friends.