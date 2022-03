Pristalice Vest Hema i Ajntrahta iskoristili priliku za obračun

Španska Sevilja je grad domaćin dvije utakmice u osmini finala Lige Evrope, što su iskoristili huligani Vest Hema i Ajntrahta iz Frankfurta za međusobni obračun.

Betis je sinoć poražen od ekipe iz Frankfurta rezultatom 1:2 uz maestralan pogodak srpskog reprezentativca Filipa Kostića.

Veliki broj njemačkih navijača stigao je da podrži "orlove" u dvoboju sa zeleno-bijelima iz Andaluzije, a s obzirom da se večeras igra utakmica između Sevilje i engleskog Vest Hema, Nijemci i Englezi su iskoristili priliku za međusobni obračun.

Letjele su flaše, stolice, bilo je cipelarenja i žestoke "makljaže".

UEL. 09.03.2022 Street clash between Eintracht Frankfurt vs. West Ham in Sevilla.#UEL #ultras #hooligans pic.twitter.com/CBqJUKDcOr