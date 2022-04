Problem za Piksija, Spajić pokidao ligamente koljena

Uroš Spajić, fudbalski reprezentativac Srbije, pokidao je ligamente koljena i očekuje ga duža pauza.

To znači da srpski fudbaler neće igrati do kraja sezone za Kasimpašu u Turskoj, ali ni da na njega neće moći da računa selektor Srbije Dragan Stojković Piksi na Svjetskom prvenstvu u Kataru od 21. novembra do 18. decembra, prenosi "Nova.rs".

Štoper je do sada sakupio 20 nastupa u nacionalnom timu, a tokom karijere je imao veliki broj povreda. Čak 11 puta je odsustvovao zbog ranih povreda, a najduže je bio van tima zbog povrede skočnog zgloba u sezoni 2019/2020.